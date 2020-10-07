الأمن النيابية:التهديد بغلق السفارة الأمريكية ” زوبعة”

الأمن النيابية:التهديد بغلق السفارة الأمريكية ” زوبعة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، الاربعاء، تهديد السفارة الاميركية بالانسحاب بانه مناورة فقط و’’زوبعة في فنجان’’.وقال الركابي في حديث صحفي، ان “تهديد السفارة الاميركية بالانسحاب، هو مناورة، خصوصاً ان لم يكون هناك أي تهديد على السفارة، والقصف الصاروخي كان يستهدف كل المنطقة الخضراء وليس السفارة وحدها”.وأضاف أن “تهديد السفارة الاميركية بالانسحاب، كان زوبعة في فنجان، وحتى لقاء السفراء الـ (25) مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي جرى قبل أيام، لم يصرح فيه اي سفير بان هناك أي تهديد لأي سفارة، غير الحديث عن تهديد السفارة الامريكية، التي كانت الهدف من ذلك المناورة والضغط ليس الا”.ويوم امس الاثنين، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن  انسحاب السفارة الامريكية من العراق، سيؤثر على علاقات البلاد مع الكثير من البعثات الأوروبية والعربية.وقال حسين في مقابلة متلفزة تابعتها، إن “الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة، ولكن الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد”.

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