الأمن النيابية:الكاظمي وافق على طلب استضافته

الأمن النيابية:الكاظمي وافق على طلب استضافته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري الداخلية والدفاع على طلب استضافتهم داخل البرلمان لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد.وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في حديث صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت طلبات لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد لمناقشة الأوضاع الأمنية وتنقلات والتعيينات وجدول الترقيات في 14 تموز”.وأضاف الركابي، أن “القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الداخلية والدفاع وافقوا على استضافتهم، إلا أنه لم يحدد موعد الاستضافة بعد قبل أو بعد عيد الأضحى”.وأكد الركابي، أن “استضافة المسؤولين ستكون منفردة”، مشيرا الى “استضافة كل شخص على حدة داخل اللجنة”.وتعد هذه الاستضافة الاولى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل البرلمان منذ تسلمه منصبه في ايار الماضي.

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