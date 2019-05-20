الأمن النيابية تطالب عبد المهدي بإبلاغ سفيري أمريكا وإيران بأن العراق ليس ساحة الحرب بينهما

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان كريم عليوي، الإثنين، 20 أيار، 2019، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، باستدعاء السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، والقائم باعمال السفارة الاميركية جوي هود بشكل عاجل وذلك للنظر بالتطورات الاخيرة وازدياد حدة الصراع الايراني – الاميركي واحتمالية تأثيره على امن العراق.وقال عليوي في حديث صحفي أن، “رئيس الوزراء على الرغم من ابلاغه سلطات الدولتين (اميركا وايران) بان العراق لن يكون جزءً من الصراع القائم، فأننا ندعوه الى استدعاء القائم باعمال السفارة الامريكي، والسفير الايراني، للتاكيد لهما على أن العراق ليس ساحة للحرب”. ولفت الى أن، “اي استغلال محتمل للاراضي العراقية من قبل امريكا سينتج عنه ردة فعل من قبل الشعب العراقي ازاء الوجود الامريكي في العراق”. وشدد على إنه، “ليس من حق اميركا استخدام العراق لضرب اية دولة جارة”، مبيناً أن، “امريكا تحاول ادخال البلاد بازمة ومشاكل مع ايران”.