الأمن النيابي تحذر من تمدد حزب الـpkk في شمال العراق

الأمن النيابي تحذر من تمدد حزب الـpkk في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، من تمدد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقال العزاوي في حديث صحفي ،ان” الاحداث الاخيرة في شمال البلاد تؤكد بان حزب العمال الكردستاني اخذ بالتمدد في مناطق واسعة ويحاول فرض سيطرته على اراض عراقية مؤكدا بان مايحدث امر غير مقبول ومرفوض يقابله الخروقات المتكررة من قبل الجانب التركي وقصفها للقرى بذريعة وجود العمال الكردستاني”.واضاف العزاوي،انه” الوقت حان لتفاهم بغداد واربيل وانقرة حول حسم القضايا العالقة من اجل تفادي اضطرابات تلحق ضرر بالجميع مبينا ان الحل السياسي والتفاهمات هي الكفيلة بحسم كل الملفات في ان واحد لان بقاءها ستفتح الافاق امام متغيرات سيكون الخاسر الاكبر منها العراق لانها ستعطي مجال اوسع للتدخلات الخارجية في شؤون الداخلية”.وتنتشر وحدات حزب العمال الكردستاني في مناطق واسعة من شمال العراق خاصة سنجار واطرافها.

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