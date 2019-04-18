الإتحاد الاسيوي يطالب أندية عراقية لتوضيح موقفها القانوني من الديون

الإتحاد الاسيوي يطالب أندية عراقية لتوضيح موقفها القانوني من الديون
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بغداد/شبكة أخبار العراق- منح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ستة أندية عراقية مهلة زمنية تمتد الى الثلاثين من الشهر الجاري لتوضيح موقفها القانوني بشأن شكوى عدد من اللاعبين والمدربين، وماجرى عليها من تحديث.وقال عضو دائرة العلاقات في اتحاد الكرة، مدير التراخيص، سيف القصاب، ان “الاتحاد طلب من أندية “الطلبة وأربيل وزاخو والشرطة والميناء والنجف “بيان موقفهم القانوني من المستحقات المالية لعدد من اللاعبين والمدربين، وماجرى عليها من تحديث بغية اتخاذ القرارات اللازمة في حال عدم التنفيذ او غلق القضايا في حال وصول الاطراف الى التسويات”.وأضاف القصاب، ان “الآسيوي طلب من نادي الطلبة توضيحاً قانونياً موثقاً حول الشكاوى المقدمة من اللاعبين، وليد بحر ومهند قاسم ومحمد عبد الزهرة واسامة علي وصالح سدير، في ما طلب من نادي أربيل توضيح موقفه من قضية اللاعب السوري نديم الصباغ، وكذلك الحال لفريق الشرطة في ما يخص قضايا المدرب حكيم شاكر ونادي داليان الصيني واللاعب المحترف محمد ادودو ، وينطبق الحال ايضا على ناديي الميناء بشأن قضيتي اللاعبين المحترفين تالا وايدن، وزاخو فيما يخص المحترف الليبي مهند العجيلي، والنجف فيما يخص قضية المحترف تراوري”.وطالب القصاب “الأندية المعنية بضرورة التواصل مع دائرة العلاقات بغية إكمال الملفات وإرسالها الى الإتحاد الآسيوي قبل انتهاء المدة المحددة، وتلافي اي اشكالات وعقبات قانونية قد تحدث فيما بعد”.

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