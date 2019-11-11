الإخلاص وتثمين الجهود

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الساري:خبراء دستوريين سيصلون نهاية الأسبوع إلى العراق
منبر علاوي يرفض الإملاءات الإيرانية على العراق
رايتس ووتش:عبد المهدي قطع الانترنيت لاستمرار قتل الشباب العراقي
نائب:التركيز على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات دون مجلس النواب “خيانة”
تحالف الفتح:حزم الإصلاحات ستستمر الى 2022 نهاية حكم عبد المهدي!
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هيئة النزاهة تعلن عن مباشرتها بالتحقيق في قضية عقود شركة يونا أويل
بالوثيقة :رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث في موازنة 2019
حزب بارزاني:دعمنا لعبد المهدي من منطق “الحق”!!
عبد المهدي “نسعى”لزيادة الموارد غير النفطية
هيئة النزاهة:منع سفر أعضاء مجلس محافظة الديوانية لتورطهم بسرقة المال العام ومشاريع وهمية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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