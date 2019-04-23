الإسلامية الكردستانية ترفض المشاركة في حكومة مسرور

الإسلامية الكردستانية ترفض المشاركة في حكومة مسرور
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن امير الجماعة الاسلامية الكردستانية علي بابير، اليوم الثلاثاء، ان حزبه لن يشارك في الكابينة المقبلة لحكومة اقليم كردستان.ونقلت مواقع رسمية تابعة للجماعة عن اميرها ذلك.واضاف بابير، انه لا يرى ان الكابينة الجديدة جديرة بان تشارك الجماعة الاسلامية لان “الطعام اللذيذ يظهر منذ البداية”.واشار الى ان “تأخر الحكومة ناتج عن طلب المناصب والمواقع وليس الاهتمام بامور المواطنين والاصلاح”.وللجماعة الجماعة الاسلامية منصب وزاري ورئيس هيئة وعدد من المديريات العامة في الحكومة الحالية الا انه اعلن في 20 كانون الاول عام 2017 عن انسحابه منها.وبعد انسحاب الجماعة الاسلامية من الحكومة، تم عقد اجتماع واحد بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني الا انه لم يتم الحديث عن مشاركة في الكابينة الجديدة.وكان مقرر مجلس شورى الجماعة الاسلامية شوان رابر قد اكد في تصريح صحفي سابق انهم يفضلون قيام الحزب الديمقراطي بزيارة خاصة للجماعة وان يطالبها بجدية ان تشارك في الحكومة.وياتي طلب الجماعة الاسلامية في وقت توصل الديمقراطي لاتفاق نهائي مع الاتحاد الوطني والتغيير وطالب الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي بالمشاركة في الكابينة الجديدة للحكومة، الا انه لم يقدم طلب للجماعة بالمشاركة فيها.

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