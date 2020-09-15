الإسلامي الكردستاني:تعيينات الكاظمي “مخيبة لآمال الشعب”

الإسلامي الكردستاني:تعيينات الكاظمي “مخيبة لآمال الشعب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب جمال كوجر ، الثلاثاء، أن تعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مخيبة لآمال وتطلعات مجلس النواب الإصلاحية.وقال كوجر في تصريح  صحفي، إنه “للأسف كنا نتامل من حكومة الكاظمي تجاوز المحاصصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب بين الكتل والأحزاب وهي مناصب مهمة تم توزيعها كالكعكة”.واضاف انه “ليس هناك مانع من تسلم شخصيات حزبية مهنية مناصب عليا بشرط أن يكون الشخص نزيه وكفوء وان يكون صاحب الاختيار ضمن مجال عمله أو اختصاصه”.وأشار كوجر إلى أن “الكاظمي خلال الفترة الراهنة كرس جميع التعيينات المهمة للأحزاب السياسية وإدخالها ضمن نطاق المحاصصة”، مبينا أن “الكاظمي يحاول إثارة جدلا سياسيا داخل الاوساط السياسية بشأن جدوى تلك التغييرات لاحداث شرخ داخل مجلس النواب”. 

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