الإطار:الإنسداد باقٍ في حال الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية

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الجبوري:(25 )تريليون دينار الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط
الطاقة الأمريكية:أكثر من( 5 )ملايين برميل نفط صادرات العراق النفطية في شهر نيسان الماضي
نائب يدعو إلى فتح آبار النفط في الديوانية
حزب طالباني:حكومة مسرور غير عادلة في توزيع إيرادات الإقليم
الغزي:(6000) مشروعاً استراتيجياً متوقفاً عن العمل لعدم وجود التغطية المالية لها
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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