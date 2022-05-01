الإطار:الإنسداد باقٍ في حال الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية

الإطار:الإنسداد باقٍ في حال الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي جاسم العلوي، اليوم الأحد، ان القانون الذي يحكم العملية السياسية هو التوافق مابين الكتل لغرض تمرير الرئاسات الثلاث اضافة الى تمشية الحكومة وغير ذلك يعني الذهاب للانسداد.وقال العلوي في حديث صحفي، ان “اي طرح اخر يتضمن اقصاء بعض الكتل يعني ذهابنا إلى الانسداد وهذا مايحصل الآن وعليه فأن طاولة المفاوضات ستكون حاضرة لاشراك الجميع بالحكومة وبمصدر القرار السياسي”.وبين العلوي ان “الكتل الفائزة لم يشرك بعضها بالحكومة فستربك العملية السياسية وستكون مصدر قلق”.واردف: “وعليه فأن التوجه بعد العيد سيكون فيه حوار معمق مابين الأطراف جميعا لغرض اذابة الجليد والمضي بتشكيل حكومة قوية تلبي مطامح ابناء الشعب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *