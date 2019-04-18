الإعلام الرقمي:مجلس النواب وقع ضحية “التخلف”في حظر الألعاب الإلكترونية

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- شبكة اخبار العراق
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طالباني:إطلاق رواتب موظفي الإقليم بعد عودة “حسين” من زياراته خارج العراق
عبد المهدي يلتقي ولي العهد السعودي
مصدر:العائلة البارزانية تجدد بقاء حارس كنوزها “هوارمي” في منصبه وزيرا للثروات
بالوثيقة..وزارة الكهرباء ستقطع الطاقة الكهربائية عن الدوائر الحكومية
السبعاوي:إرسال نتائج تحقيق غرق العبارة إلى القضاء لمحاسبة المقصرين
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بالوثيقة..وزارة الكهرباء ستقطع الطاقة الكهربائية عن الدوائر الحكومية
وزارة التخطيط:إدراج 426 شركة في القائمة السوداء لعدم التزامها بالتعاقدات
الملك سلمان:دعم العراق وتعزيز التعاون معه من واجب الأشقاء
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات
كتلة النهج تطالب بعرض الحسابات الختامية للسنوات الماضية
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تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
تقرير أمريكي:إيران اليد العليا في العراق وواشنطن عقل صغير
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN