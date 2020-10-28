الإيراني عموري:أنا فرحان جداً بانتهاء التظاهرات

الإيراني عموري:أنا فرحان جداً بانتهاء التظاهرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أشاد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الأربعاء، بانهاء الاعتصامات والتظاهرات والتهيئة الى المرحلة القادمة، فيما جدد دعوته إلى العقد الاجتماعي الجديد كونه سيمثل ضمانة للدولة العراقية.وقال الحكيم في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف ، “نكبر في المحتجين قرار انهاء الاعتصامات والتهيئة الى المرحلة القادمة فلا نريد لهذه المجموعة السلمية الواعية الا مزيدا من التأثير والحضور في المشهد السياسي فلقد كنا وما زالنا مؤمنين بمنهج الشباب وحضورهم وادوارهم في المرحلة القادمة”.وأشار الحكيم إلى “وجود محاولات لجر الاحتجاجات الى الصدامات او التوظيف السياسي”، وجدد الحكيم دعوته إلى “العقد الاجتماعي الجديد ونعرب عن سعادتنا بالجدل الدائر حول هذالموضوع وشبه الاتفاق على اننا امام مرحلة الانسداد السياسي التي تحتاج الى تقليل الضغط والتفكير خارج الصندوق”.يذكر ان عمار هو إيراني الاصل وميليشياته قتلت العشرات من متظاهرو النجف دفاعا عن قبر”أصبع” عمه محمد باقر الذي كلف الدولة نحو 377 مليون دولار مجرد قبر “أصبع”.

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