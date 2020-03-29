الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لإنقاذ دوري ابطال آسيا 2020

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لإنقاذ دوري ابطال آسيا 2020
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بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، نظيره العراقي، بشأن مباريات نادي الشرطة “ممثل العراق” في دوري ابطال آسيا 2020.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الاسيوي، يسعى لإنقاذ مستقبل بطولة دوري الابطال، في ظل أنباء مبشرة بانحسار أزمة الفيروس تدريجياً”.وأضاف: “أستطيع أن أقول إن الاتحاد الآسيوي سيقرر مستقبل دوري أبطال آسيا بعد استقباله كافة مقترحات الاتحادات الوطنية المنبثقة من الاجتماعات السابقة، وأقرب سيناريو هو لعب دور المجموعات بنظام التجمع، وأعتقد أن أوزبكستان وقطر وربما الكويت وعمان دول مرشحة لاستضافة دور المجموعات في غرب القارة، حيث من المتوقع أن تلعب كل مجموعتين في دولة واحدة”.وتابع: “الأمر في شرق القارة يختلف، فحتى اللحظة تبدو ماليزيا والفلبين، أقرب الدول لاستضافة تجمع المجموعات وربما تظهر دول أخرى بحسب الاتفاق على المقترح”.تجدر الإشارة الى ان الشرطة يلعب في المجموعة الأولى الى جانب اندية الوحدة الاماراتي والأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني.

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