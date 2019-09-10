الاتحاد العراقي لكرة القدم:مبارة كأس السوبر بين الزوراء والشرطة سيحدد لاحقا

الاتحاد العراقي لكرة القدم:مبارة كأس السوبر بين الزوراء والشرطة سيحدد لاحقا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع الاتحاد العراقي لكرة القدم، فريقي الشرطة والزوراء امام الامر الواقع فيما يخص مباراة كاس السوبر.وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث صحفي، ان”لجنة المسابقات في إتحاد كرة القدم تعقد اجتماع طارئ لتحديد مكان وزمان مباراة كآس السوير بين بطل الدوري الممتاز نادي الشرطة وبطل مسابقة الكآس فريق الزوراء”.واضاف، ان”المكان والزمان سيكون ملزم للطرفين دون الجلوس على طاولة للنقاش والتباحث مع ممثلي الفريقين”.

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