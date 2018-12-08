الاتحاد الوطني ينفي تحالفه مع الإصلاح

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال شكر، السبت (8 كانون الأول 2018)، الانباء حول انضمام حزبه الى تحالف الإصلاح والاعمار، فيما أشار الى أن الاتحاد الوطني يرفض مرشح وزارة العدل.وقال شكر في حديث صحفي له اليوم، ان “هنالك تطابقاً في الرؤى في الفترة الاخيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين تحالف الاصلاح والاعمار، وخاصة بما يتعلق بإكمال الكابينة الوزارية للحكومة”.واستدرك: “لكننا لم نتحالف حتى اللحظة ونسعى لأن يكون لنا تمثيل داخل الحكومة لان هذا استحقاق انتخابي وليس منةً من أحد”.واضاف اننا “نلتزم بهذا التطابق خدمة للصالح العام”، متابعا: “طالما رفضوا مرشح وزارة العدل فنحن ايضا سنقف معهم”، في اشارة الى مرشح وزارة العدل الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت اخبار مفادها ان الاتحاد الوطني الكردستاني، انضم الى تحالف الاصلاح الاعمار داخل البرلمان العراقي.