الاقتصاد النيابية:الفساد وسيطرة المليشيات من أهم أسباب ضعف الاستثمار الخارجي في العراق

الاقتصاد النيابية:الفساد وسيطرة المليشيات من أهم أسباب ضعف الاستثمار الخارجي في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، أسباب ضعف الاستثمار الدولي في العراق.وقال عضو اللجنة، رياض التميمي في بيان ، إن “الكثير من الدول والشركات العالمية لديها الرغبة الواضحة بالدخول الى السوق العراقية والاستثمار بكافة المجالات إلا ان ما يؤخرها اسباب عديدة”.وأضاف التميمي، أن “من اهم الاسباب المناخ الامني غير المستقر في بعض المناطق والتي تعد بيئة مناسبة للاستثمار، اضافة الى الاجراءات الحكومية الروتينية والبطيئة بشكل خاص”.وشدد على “اهمية تفعيل الاجراءات والقوانين المشجعة للاستثمار مع توفير الاجواء المناسبة الامنية منها لعكس صورة ايجابية للمستثمر الاجنبي لدخول العراق والبدء بمشاريع تحقق الفائدة للطرفين باجراءات مبسطة ومشجعة”.وأوضح التميمي، أنه “لايمكن الانتقال لواقع اقتصادي افضل دون المشاركة الدولية في اعادة البناء والاعمار والاستثمار بكافة المجالات”.

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