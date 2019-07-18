الاقتصاد النيابية: نسعى لإبعاد عوائل السياسة عن شركات وزارة الصناعة

الاقتصاد النيابية: نسعى لإبعاد عوائل السياسة عن شركات وزارة الصناعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، سعد الخزعلي، الخميس، تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعائلات على شركات وزارة الصناعة والمعادن.وقال الخزعلي، في بيان ، إن “لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة والمعادن”.وأضاف، أن “اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة وتدقيق كافة العقود المبرمة داخل شركات الصناعة والمعادن”، لافتا الى أن “جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء”.وأكد، أن “اللجنة ستباشر عملها دون أي ضغوط أو مساومات وسنكشف عن العوائل المسيطرة على الشركات”.

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