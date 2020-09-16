الاقتصاد النيابية:45%نسبة العجز في موازنة 2020 للأشهر الثلاثة الباقية

الاقتصاد النيابية:45%نسبة العجز في موازنة 2020 للأشهر الثلاثة الباقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، علي اللامي،الاربعاء، عن نسبة عجز موازنة العام الحالي 2020، للأشهر الثلاثة المقبلة.وقال اللامي، في حديث صحفي، إن “العجز في الموازنة للاشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري بلغ 45%، وتعتبر نسبة عالية جدا”.وأضاف، ان “الموازنة خلت من اي تخصيصات مالية استثمارية واقتصرت على دفع الرواتب بالاضافة الى تخصيصات مالية للصحة وتمويل البطاقة التموينية”.وأوضح اللامي، ان “الموازنة سيجري تمويلها من الايرادات المتحققة للحكومة بالاضافة الى القروض المالية التي صوت عليها مجلس النواب”.

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