البابا يؤكد على زيارته للعراق رغم الوضع الأمني المنفلت

البابا يؤكد على زيارته للعراق رغم الوضع الأمني المنفلت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد البابا فرنسيس ،اليوم الأربعاء أنه سيقوم بزيارته المقررة إلى العراق رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد غربي البلاد.هذا ويجري بابا الفاتيكان، زيارة تاريخية إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتكون محطته الأولى بغداد، قبل أن ينتقل إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في ذي قار، حيث ولادة النبي إبراهيم، وقبل اختتام زيارته هذه سيتوجه إلى كل من محافظة نينوى وإقليم كوردستان.

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