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البارزاني يعلن قضاء (زاخو) وحدة إدارية مستقلة
بسبب الحكم الفاشل الفاسد ..(9) حالات طلاق في كل ساعة
وفد أردني يصل بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية
تحالف الفتح:الحرس الثوري وحشده الشعبي سيحل محل القوات الأمريكية المنسحبة
حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من “حصة” الكرد ومن يتولاه عليه أن يحقق مصالح الكرد!
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الحرس الثوري:أمريكا دولة ضعيفة مهزومة في طريقها للموت
القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من الـ(6) الفارين من سجن جلبوع
أمريكا تدعو باقي الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل
فرنسا “منزعجة” من صفقة الغواصات النووية بين أمريكا وإستراليا وبريطانيا
الاتحاد الأوروبي:لا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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