البارزاني يعلن قضاء (زاخو) وحدة إدارية مستقلة

البارزاني يعلن قضاء (زاخو) وحدة إدارية مستقلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الإثنين، مدينة زاخو إدارة مستقلة. وذكر بيان لمكتب بارزاني ، أنه “انطلقت في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، اليوم الاثنين 20 أيلول 2021، مراسم إعلان القضاء وحدة إدارية مستقلة في إقليم كردستان”.  وأضاف، “وجرت المراسم بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد من الوزراء ومحافظ دهوك إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان قضاء سوران إدارة مستقلة بناءً على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي سوران وزاخو”.  وقال رئيس الحكومة في كلمة له وفق البيان، “نحن هنا اليوم إيفاءً بما قطعناه من وعد للرئيس مسعود بارزاني بإعلان زاخو إدارة مستقلة وتعيين مشرف عليها”.  وبارك رئيس الحكومة لجميع المواطنين إعلان زاخو إدارة مستقلة، وأعرب عن أمله بأن تقدم الإدارة الجديدة أفضل الخدمات لأسر الشهداء والبيشمركة وجميع أهالي المنطقة، وفق البيان.  وتابع، “حين آتي إلى زاخو أشعر بأنني بين أهلي، نحن مدينون لكم جميعاً، فقد قدمت زاخو قوافل من الشهداء من أجل حماية كردستان وتحريرها والمحافظة على تجربتها”.  وأشار رئيس الحكومة إلى أن “استحداث إدارة مستقلة في زاخو سيسهم في تقديم التسهيلات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشاسعة والتاريخية والتي تعد إحدى البوابات الرئيسية لإقليم كردستان”. وأوضح، “ينبغي إعادة حقوق مواطني زاخو، ويجب أن يحصل جميع المواطنين على قدر متساوٍ من واردات إقليم كردستان، وعلى الإدارة الجديدة في زاخو أن تقدم كل أشكال الخدمات إلى المواطنين، ويجب أن نكون جميعاً في خدمة شعبنا، فهذه مسؤوليتنا”.  وأكد بارزاني، أن “منطقة زاخو تزخر بطبيعة ساحرة ولا سيما في الجانب السياحي، وما يؤسف له أن حزب العمال الكردستاني أصبح مسببا للمشاكل في المنطقة حيث لا يمكن لسكان القرى والمواطنين العودة إلى قراهم وأرضهم التي حُررت بدماء الشهداء”.  وقال، “اليوم لا يحق لأي أحد أن يغتصب هذه الأرض، وأن يجلب الويلات لشعبنا، ولن نقبل بذلك مطلقاً، ولا بد من انتهاء هذا الوضع حتى نتمكن من تقديم الخدمات إلى تلك المناطق التي لم تصل حملات الإعمار إليها، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة الأهالي إلى ديارهم بسلام”.

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