البارزاني يلتقي ترامب على هامش أعمال منتدى دافوس

البارزاني يلتقي ترامب على هامش أعمال منتدى دافوس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بدء اجتماع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأربعاء، مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.وقال مصدر حكومي،  إن “رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني عقد اجتماعا اليوم، مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس”.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس برهم صالح، اليوم، نظيره الأمريكي على هامش منتدى دافوس.

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