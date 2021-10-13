البنتاغون:قواتنا لاتزال تحتفظ بالقدرة القتالية في العراق

البنتاغون:قواتنا لاتزال تحتفظ بالقدرة القتالية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، جون كيربي، الإربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل المحادثات التقنية مع بغداد بشأن مستقبل التواجد الأميركي، وذلك بعد أيام بعد من عقد الانتخابات المبكرة في العراق.وقال كيربي، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى زيادة في العنف في العراق أو هجمات أو تهديدات لقواتها هناك نتيجة للانتخابات أو لأي سبب آخر، مضيفا أنها تواصل دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش.وأضاف أن القوات الأميركية في العراق، لا تزال تحتفظ بالقدرة، وبحق الدفاع عن النفس ضد أي هجمات تتعرض لها.وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر المصادقة على نتيجة الانتخابات، “وتأمل أن يشكل مجلس النواب الجديد حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي، وتعمل على معالجة تحديات حقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق”.

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