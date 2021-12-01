البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين

البنتاغون يعلن عن تكثيف تواجد بلاده العسكري لمواجهة روسيا والصين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنتاغون، الأربعاء،أن بلاده سيكثف من الانتشار العسكري في مواجهة الصين وروسيا ومواصلة العمل على إبقاء ردع فعال ضد إيران والميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط.وقال البنتاغون في بيان له اليوم: «ندرس حاليا مبادرات مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز قوتنا الرادعة الموثوقة ضد روسيا».وبما أن التقرير مصنّف بين أسرار الدفاع، فإنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية تعزيز الولايات المتحدة لنظامها العسكري بهدف مواجهة طموحات موسكو وبكين.وأوضح البيان، أن تعديل الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ تجري مناقشتها، «لكن هذه السنة الأولى للإدارة، وليس الوقت مناسبا لإدخال تغييرات إستراتيجية رئيسية».وأشار إلى أن وزارة الدفاع أعلنت بالفعل عن استثمارات لتحديث القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وتعزيز وجودها في أستراليا حيث ينشر سنويا حوالى 2500 عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء تدريبات.وأكد البيان «ندرس حاليا عددا من المبادرات مع حلفائنا وشركائنا، وسوف ترون تحققها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة».وفي أوروبا، ألغى الرئيس جو بايدن قرار خفض عدد العسكريين الأميركيين المنتشرين في ألمانيا إلى 2500 عنصر، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي بعدما شكك فيه سلفه دونالد ترامب.لكن الموقف العسكري الأميركي في الشرق الأوسط يبدو متقلبا بعد الانسحاب من أفغانستان وسحب بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ التي نشرتها في السعودية بعد استهداف حقولها النفطية بصواريخ في هجمات نسبت إلى ميليشيا الحشد الشعبي في العراق.

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