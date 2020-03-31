البنك المركزي ينفي إصابة المليادير علي العلاق في الكورونا

البنك المركزي ينفي إصابة المليادير علي العلاق في الكورونا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي، الإثنين، بيانا بعد انباء عن اصابة محافظه، علي العلاق، بفيروس كورونا.وقال مصدر مخول من البنك، في بيان، أن “البنك المركزي ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه، علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية”.واضاف، ان “البنك في الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين، يحث وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام”.وكانت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن اصابة محافظ البنك المركزي، علي العلاق، وعائلته بفيروس كورونا.يذكر ان العلاق اصبح ملياديرا بعد 2008 من خلال منصبه محافظا للبنك ونافذة بيع العملة بعد ان كان صاحبا لمحل بيع الدراجات الهوائية في كندا قبل 2003 .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *