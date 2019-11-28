البياتي يطالب بفتح ملفات فساد سليم الجبوري

البياتي يطالب بفتح ملفات فساد سليم الجبوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب الدعوة والنائب السابق محمد جاسم البياتي , الخميس , الجهات الرقابية كافة الى تفعيل ملفات الفساد للدورات السابقة ومنها فترة رئاسة سليم الجبوري، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت “غطيلي واغطيلك”.وقال البياتي في تصريح  صحفي، إن “عددا كبيرا من النواب في الدورة السابقة ابان فترة رئاسة سليم الجبوري اكملوا التحقيقات مسنودة بادلة ووثائق تدين وزارات مختلفة , الا انها جوبهت بضغوطات من جهات سياسية محسوبة على الوزراء وعملت بطريقة (غطي لي واغطيلك ) وتحت صمت من قبل رئيس البرلمان”.وأضاف ان “عمليات التغطية وكشف المعلومات على الاعلام قبل ان تتم الاستجوابات كانت سببا في تشويش المجتمع وفقدانه الثقة بالبرلمان والإسراع على منع درجها ضمن اعمال جداول الجلسات”، مبينا ان “الجو السياسي الحالي يسمح بإعادة فتح تلك الملفات للدورة السابقة”.وكان النائب عن تحالف سائرون رياض محمد كشف في تصريح سابق عن وجود غطاء سياسي يحول دون فتح ملفات فساد كبار المسؤولين بينهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي، فيما بين أن فتح تلك الملفات تعرض النائب للابتزاز أو الإقالة. 

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