البيت الأبيض: ترامب يسعى للفوز بولاية ثانية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020.وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي للصحافيين اليوم على متن الطائرة الرئاسية [اير فورس 1] خلال رحلة إلى ولاية “تينيسي” الأميركية” بكل تأكيد أن الرئيس ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020″.وأكد أنه تم تجهيز حملة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستقام في عام 2020.ويأتي هذا الموقف في ظل انخفاض نسبة التأييد الشعبي للرئيس ترامب إلى 37% وفقاً للاستطلاعات الأخيرة مقارنة بـ 39% الأسبوع الماضي.