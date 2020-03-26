التحالف الدولي يقرر مغادرة بعض قواته العراق بسبب كورونا

التحالف الدولي يقرر مغادرة بعض قواته العراق بسبب كورونا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، الخميس، مغادرة المئات من الجنود والمدربين للأراضي العراقية، وتسليك مقرات التحالف داخل القواعد العسكرية لوزارة الدفاع العراقية.وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغنز، إن “تواجد بعثات التحالف الدولي في العراق يأتي بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط “.وأضاف، أن “قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها في داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *