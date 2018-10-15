التغيير تدعو عبد المهدي باعادة نسبة الـ 17% لكردستان
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بغداد/شبكة أخبار العراق -دعا القيادي في كتلة التغير النيابية النائب محمد كاوة، الاثنين، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى بناء علاقة جيدة مع الكرد وتضمين مستحقات البيشمركة وحدة الإقليم البالغة ١٧% من الموازنة الاتحادية.وقال كاوة في تصريح صحفي له اليوم، إن “حركة التغيير تتطلع إلى تشكيل حكومة مبنية على التفاهمات والشراكة الحقيقية وإعطاء استحقاق الكرد كاملة”، مبينا أن “مشاركة الكرد في صنع القرار السياسي لابد أن تكون من أولويات رئيس الوزراء المكلف وان يبتعد عن التهميش والاقصاء”.وأضاف أن “استحقاق الكرد في الموازنة الاتحادية هو ١٧% ونسعى إلى ارجاعها في موازنة ٢٠١٩”، لافتا إلى أن “اشراك الكرد في صنع القرار يبدأ من دفع مستحقاق البيشمركة وكذلك تطبيق المادة ١٤٠ و١٧%”.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني النائب بختيار جبار أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان لقاء القيادي في الحزب بافل الطالباني مع رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي كان لقاءً وديا وداعما للأخير, مشيرا إلى أنه حزبه لن يطالب عبد المهدي بوزارة محددة.