التميمي:الإنفاق الحكومي كبير وغير منتج

التميمي:الإنفاق الحكومي كبير وغير منتج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب العراقي، النائبة ماجدة التميمي، الاربعاء، الى ان الانفاق الحكومي انفاق كبير وغير منتج و يشوبه هدر للمال العام مقابل ذلك سوء في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن.وذكر بيان لمكتبها الاعلامي،انه “جاء ذلك خلال حضورها الندوة العلمية التي أقامتها كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين بعنوان”أشكالية تعاظم الانفاق الحكومي غير الانتاجي في العراق بعد عام 2003″، أذ شارك فيها عدداً كبيراً من النخب الأكاديمية والاقتصادية والسياسية ، وطلبة الدراسات العليا وألقت التميمي” محاضرة علمية قيمة عن الانفاق الحكومي بعد عام 2003 وابواب انفاقها بصورة مفصلة”،ودعت التميمي خلال كلمتها الى “ضرورة اعادة النظر في اسلوب عرض الموازنة والاعتماد على موازنة الاداء والبرامج وتشكيل مجلس اعلى للاستثمار ومعالجة الانفاق الحكومي الغير المنتج، وأجابت التميمي خلال الندوة على الكثير من الاسئلة التي تم طرحها من قبل الحاضرين ومداخلاتهم المهمة”.وشكرت التميمي “رئيس جامعة النهرين وعمادة الكلية والكادر التدريسي وعبرت عن سعادتها بوجودها في الاجواء الاكاديمية، وفي ختام الجلسة شكر الحاضرون التميمي على سعة صدرها ومعلوماتها القيمة”.

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