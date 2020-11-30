التيار الصدري:الحكومة القادمة “صدرية”100%!!!!!!!!!!!!!!!!!

التيار الصدري:الحكومة القادمة “صدرية”100%!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون، صباح طلوبي، إن استحقاق التيار الصدري في المرحلة المقبلة لا يقل عن 100 مقعد داخل مجلس النواب متوقعاً حصوله على تأييد 5 ملايين عراقي.وقال صباح طلوبي، في مقابلة متلفزة ، إن “اصلاح الوضع الانتخابي في البلاد، والتصويت على قانون الانتخابي الجديد، وفرا أرضية حقيقية لنيل الاستحقاقات الانتخابية للجميع”.وأضاف طلوبي، أن “ما قام  مقتدى الصدر في الأيام الأخيرة، هو تحفيز للجماهير الصدرية للمرحلة المقبلة”، مبيناً أن “اعداد التيار الصدري الطبيعية الموجودة في البلاد والقادرين على الانتخاب، الذين لا يقل عددهم عن 5 مليون شخص سيصوتون لصالح التيار في المرحلة المقبلة”.وأشار النائب عن تحالف سائرون في مجلس النواب، إلى ان “استحقاق التيار الصدري في البرلمان المقبل لا يقل عن 100 مقعد، ومن البرلمان سيكون الإصلاح ممكنا في المرحلة المقبلة”.وخرجت مظاهرات حاشدة الجمعة الماضية، لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك تأييدا لدعوة أطلقتها لجنة الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، تأييدا لرهن زعيم التيار، مقتدى الصدر، مشاركته في الانتخابات بمؤشرات إمكانية تحقيق اغلبية برلمان في مجلس النواب المقبل.

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