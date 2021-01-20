التيار الصدري:تعطيل تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسعي الحلبوسي البقاء بالمنصب لغاية 2022

التيار الصدري:تعطيل تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسعي الحلبوسي البقاء بالمنصب لغاية 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن التيار الصدري رياض المسعودي، الاربعاء، امكانية البرلمان تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال ساعتين فقط، مبينا ان سبب التعطيل ذلك هو سعي الحلبوسي وبعض النواب البقاء بالمنصب لغاية نهاية الدورة البرلمانية  في 2022 .وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان “قانون المحكمة الاتحادية معطل بسبب سعي الحلبوسي وبعض النواب لاجراء الانتخابات في 2022 لغرض البقاء في مناصبهم والاستفادة المالية والامتيازات ،واكد المسعودي، أنه تم قراءة التعديل وما تبقى هو التصويت فقط وبامكان البرلمان تمريره خلال ساعتين فقط”.واضاف “قرار تاجيل الانتخابات بعد تأكيد المفوضية بإمكانية اجراءها في موعدها المقرر دون وجود مشاكل فنية ونامل بلا تكون مدعاة لتاجيل اخر قد يؤدي الى انتخابات في موعدها المقرر او وجود ضغوط سياسية باتجاع المفوضية”.وتابع المسعودي، ان “الحكومة العراقية مطالبة باعلان موعد حل مجلس النواب بشكل رسمي من اجل الشروع بالانتخابات  القادمة بعد التوافق مع رئيس الجمهورية”. 

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