التيار الصدري:وزير الكهرباء “مهني جداً”

التيار الصدري:وزير الكهرباء “مهني جداً”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الطاقة النيابية، أمجد العقابي، اليوم الأحد، إن مشكلة وزارة الكهرباء فنية وليست سياسية، فيما كشف عن وجود مشاريع للطاقة الكهربائية متوقفة منذ العام 1998.وقال أمجد العقابي، في حديث صحفي: إن “قضية الكهرباء ليست سياسية بل فنية ، اذ لا توجد منذ عام 2003 خطة استراتيجية لتحسين واقع الكهرباء”، مشيرا إلى وجود “مشاريع متوقفة منذ العام 1998، ولم تكمل لحد الان رغم انها كلفت الدولة مليارات الدولارات”.وأضاف العقابي، أن “الصيف الحالي من انتاج الوزير السابق، كما ان الصيف المقبل سيكون من نتاج الوزير الحالي”، مبينا أن “وزير الكهرباء طلب تخصيص اموال ولم تصرف بهدف تطبيق استراتيجيته”.وعن الوزير السابق، قال العقابي: “كنت احد النواب المستجوبين للوزير السابق لؤي الخطيب ولم يحصل الاستجواب”.وتابع، أن “اغلب المواد التي تشتريها وزارة الكهرباء من وزارة الصناعة، والاخيرة لديها ديون بذمة الكهرباء”، مؤكداً أن “3 الاف محولة جديدة ستدخل للعمل في بغداد وهذا ستحسن الانتاج”، لافتا بذات الوقت إلى أن “شبكات التوزيع في العراق عبارة عن محرقة لمحولات الكهرباء”.وأكد عضو لجنة الطاقة النيابية، أن “وزير الكهرباء الحالي ابن الوزارة، وهو شخص مهني جدا”، مشيرا الى مشكلة موظفي الكهرباء المتمثلة بـ”عدم استلام جميع موظفي الوزارة رواتبهم حتى اليوم .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *