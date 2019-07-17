الجبهة التركمانية: أي صفقة بين عبد المهدي ومسرور حول كركوك لن تمر بسلام

الجبهة التركمانية: أي صفقة بين عبد المهدي ومسرور حول كركوك لن تمر بسلام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت الجبهة التركمانية، الأربعاء، من أي إجراءات يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعيداً عن رغبة أهالي كركوك.وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران” في حديث صحفي: نحذر من أي إجراءات يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعيداً عن رغبة أهالي كركوك، لا سيما من التركمان”.وأضاف، أن “أي حل لكركوك، ونكرر هنا ما قلناه سابقاً عبر صفقة على حساب أهالي كركوك، لن تمر بسلام”.وتابع: إننا “لن نقبل المساس بما أنجز في عمليات فرض القانون وحل كركوك حسب ما نص عليه الدستور عبر إدارتها من قبل مكوناتها وعدم انفراد جهة واحدة بذلك”.

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