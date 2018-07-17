الجماعة الإسلامية:لا يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الجماعة الإسلامية زانا سعيد، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن للحكومة اعلان حالة طوارئ في البلاد بدون البرلمان، معتبرا ان الحكومة الان “فرحة وتتحرك على هواها” بدون رقيب لعدم وجود برلمان.وقال سعيد في حديث صحفي له اليوم، إن “الحكومة الحالية لا تستطيع بدون البرلمان اعلان حالة الطوارئ في البلاد، لان الدستور العراقي اكد على ان نظام الحكم في العراق هو نظام جمهوري نيابي”.وبين انه “وبغياب البرلمان سيكون هناك خلل في النظام الجمهوري لان الحكومة الحالية بدون رقيب ويمكن لها ان تقوم بتجاوز صلاحياتها وباستطاعة رئيس الوزراء بغياب البرلمان ان يمدد لنفسه ولا يمكن لاحد محاسبة رئيس الحكومة بغياب السلطة التشريعية لذلك هناك مخاوف على الاستقرار السياسي في البلاد”.واكد ان “الدستور العراقي لم ينص على قانون الطوارئ وهو مبدأ دستوري ويعلن حالة الطوارئ بقانون في البرلمان ويجب في حال تمرير القانون ان يصوت عليه 165 من اعضاء البرلمان اي بأغلبية اعتيادية”.وأشار سعيد الى ان “الحكومة في حالة حدوث ازمة في البلاد كما حصل الان من تظاهرات في جنوب العراق صلاحياتها تقتصر على اعلان حالات الانذار فقط لقواتها بدون تمكنها من اعلان حالة الطوارئ”.وتابع سعيد، ان “الحكومة ربما فرحة الان بعدم وجود للبرلمان لأنه ليس هناك من يراقب عملها وتتحرك على هواها”.