الحداد:سنعتمد على “لغة الأرقام” في حال عدم التوصل إلى اِتفاق بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة!

الحداد:سنعتمد على “لغة الأرقام” في حال عدم التوصل إلى اِتفاق بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأحد (04 تشرين الأول، 2020)، أن رئاسة البرلمان ستعتمد على “لغة الأرقام” في حال عدم توافق الكتل السياسية على شكل الدوائر الانتخابية.وقال الحداد في تصريح صحفي، إنه “حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر، رغم أنه كان مقرراً الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية، بإكمال الدوائر الانتخابية”.واضاف، أن “الكتل النيابية لديها مقترحات عدة بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر الى جلسة يوم السبت المقبل 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات”، مبينا أنه “في حال استمرار عدم التوصل الى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس الى اعتماد لغة الأرقام من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت”.

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