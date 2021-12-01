الحزب الديمقراطي الأمريكي:الكاظمي “أفضل” رئيس وزراء “ساكت”تجاه الأعمال الإرهابية للحشد الشعبي

الحزب الديمقراطي الأمريكي:الكاظمي “أفضل” رئيس وزراء “ساكت”تجاه الأعمال الإرهابية للحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الاربعاء،على ترحيبه بالنتائج الانتخابية العراقية ، وقال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي في حديثه صحفي من واشنطن: ان ” تصريحات تحالف الفتح  الإيراني حول وجود تدخل أمريكي بالانتخابات والنتائج هذا كلام لا يحتوي اي دليل ولم يتم دعم طرف على حساب طرف اخر لكن القوى المدعومة من إيران عندما فشلت بتحقيق النتائج الانتخابية  بعد رفض الشارع الشيعي لها لانها احزاب دمرت البلاد والعباد لصالح المشروع الإيراني بدأت تتحدث عن التزوير والاتهامات لكتل عراقية او إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، مبينا ان “المجتمع الدولي تابع هذه الانتخابات وقد اقر بعدم وجود تزوير ممنهج بهذه الانتخابات وان الكتل التي تقول ان لديها قاعدة شعبية فقد اتضح الأمر فشلها بعد خسارتها في الانتخابات”.وعن دعم الولايات المتحدة للكاظمي لولاية ثانية فقد بين عفيفي، ان “الكاظمي من أفضل رؤساء الوزراء الذين سكتوا عن الاعمال الارهابية للحشد الشعبي تحسبا من اراقة الدماء اكثر في العراق!!. وان الولايات المتحدة راضية كل الرضا على أدائه لكن مسألة التجديد له سيكون قرارا للكتل السياسية العراقية”.

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