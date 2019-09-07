الحزب الشيوعي يستبعد تحالفه مع التيار الصدري في الانتخابات المحلية القادمة

الحزب الشيوعي يستبعد تحالفه مع التيار الصدري في الانتخابات المحلية القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ألمح الحزب الشيوعي العراقي، السبت، إلى عدم استمراره بالتحالف مع التيار الصدري خلال انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان المقبل.وقال القيادي بالحزب طلعت كريم في تصريح صحفي، إن “الحزب الشيوعي ربما يخوض الانتخابات المحلية ضمن تحالف سياسي جديد، يجمع فقط القوى المدنية، وربما يدخل في ائتلافات أخرى”، مبينا أن “قانون الانتخابات الجديد فرض على الكتل والأحزاب الصغيرة الدخول في تحالفات سياسية كبيرة”.وأضاف كريم، أن “هناك مقترحاً مطروحاً في الحزب بأن يخوض الانتخابات في كل محافظة بتحالف مختلف، وربما نشارك بالانتخابات في بعض المحافظات بشكل منفرد، وهذا يعتمد على الحوارات والمفاوضات الجارية بشأن خارطة التحالفات الجديدة”.وكان القيادي المستقيل من الحزب الشيوعي جهاد جليل رأى في وقت سابق، أن تحالف سائرون “فشل” بتقديم نموذج جديد، معتبرا أن استمرار تحالف الحزب الشيوعي معه في الانتخابات المحلية المقبلة بمثابة “انتحار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *