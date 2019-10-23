الحزب الشيوعي يطالب بإنزال أشد العقوبات بحق من وجه بقتل المتظاهرين

الحزب الشيوعي يطالب بإنزال أشد العقوبات بحق من وجه بقتل المتظاهرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، الى إنزال أشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار.وقال القيادي في الحزب مفيد الجزائري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: “نطالب بإنزال أشد العقوبات بحق من قتل المتظاهرين ووجه بإطلاق النار”.وطالب الجزائري، “بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين وتحريك ملفات الفساد وتقديم المسيئين الى العدالة”.وأضاف، “يجب إيجاد الخطوات الالية لتوفير القوت للشعب وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي”.ودعا الى “القضاء على السلاح المنفلت والمليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة الدولة العراقية”. مطالباً “بحكومة نزيهة بعيدة عن المحاصصة”.

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