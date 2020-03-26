الحكومة تمدد حظر التجوال إلى يوم 11/4

الحكومة تمدد حظر التجوال إلى يوم 11/4
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء، الخميس، تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11 نيسان المقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، إن “مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ ١١-٤-٢٠٢٠”.ويأتي ذلك للحد من تفشي وباء كورونا بالعراق، وكان من المقرر ان ينتهي الحظر  يوم السبت المقبل.

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