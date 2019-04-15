الحكيم في ضيافة لجنة العلاقات الخارجية

الحكيم في ضيافة لجنة العلاقات الخارجية
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بغداد/شبكة أخبار العراق-أعلنت لجنة العلاقات الخارجية، الاثنين (15 نيسان 2019)، استضافتها وزير الخارجية محمد علي الحكيم لمناقشة قائمة السفراء.وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إن “لجنة العلاقات الخارجية استضافت وزير الخارجية الحكيم لمناقشة قائمة السفراء برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي”.

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