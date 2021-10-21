الحكيم والخنجر يؤكدان على مواصلة دعم المشروع الإيراني

الحكيم والخنجر يؤكدان على مواصلة دعم المشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات في البلاد.وقال الحكيم في بيان، اليوم الخميس، “بحثنا خلال استقبالنا خميس الخنجر، تطورات المشهد السياسي ونتائج الإنتخابات”.وأضاف “تم تأكيد أهمية النظر بكل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين، ومواصلة التظاهرات الحشدوية لحين عرض نتائج الشكاوى الانتخابية، وبين الحكيم أن “الانتخابات جاءت لمعالجة أزمة سياسية شهدها العراق في عام 2019 ولذا لابد أن تدعم نتائج الانتخابات المسار السياسي وتمنع من حصول أزمة جديدة، من جانبه أكد الخنجر للحكيم على بقائه ضمن تحالف الفتح “الاطار التنسيقي ولن يخرج عنه”.

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