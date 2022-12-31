الحكيم والطالباني:اعتماد الدستور في حل المشاكل بين بغداد وأربيل

الحكيم والطالباني:اعتماد الدستور في حل المشاكل بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، مساء امس الجمعة، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالبني في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان ، أننا “استقبلنا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتداولنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد و إقليم كردستان”.وأضاف أننا “استذكرنا العلاقة التاريخية التي جمعتنا مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والبطولات التي أسهمت في مواجهة الإرهاب وبناء الدولة العراقية بعد 2003”.وأكد البيان على “أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية”، مشددا على “رسم العلاقة بين بغداد و إقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات فضلا عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة”.وبين أن “الإرهاب يمثل تهديدا أمنيا يتطلب تضافر الجهود وتبادل المعلومات والتحرك بروح الفريق الواحد لرصد أي تحرك للإرهابيين مع إدامة العمليات الاستباقية والإفادة من خسارة الإرهاب لحواضنه الاجتماعية”، مؤكدا على “أهمية التنسيق الأمني بين بغداد والاقليم”.

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