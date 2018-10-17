الحكيم وويلكس يبحثان تشكيل الحكومة القادمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، مع السفير البريطاني في العراق، تطورات الوضع السياسي محلياً وإقليمياً، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على اهمية مساندة العراق في مرحلة ما بعد داعش.وقال الحكيم في بيان ، “بحثنا مع سفير المملكة المتحدة في بغداد جون ويلكس، العلاقاتُ الثنائيةُ بين العراقِ والمملكةِ المتحدة والسبلُ الكفيلةُ لتعزيزها، وتطوراتُ الوضع السياسيّ المحليّ والإقليميّ”.واضاف “بيَّنا أهميةَ تطوير العلاقات الثنائية بما يخدمُ البلدين والشعبين انطلاقاً من المصالحَ المشتركة، كما أكدنا على أهمية مساندة العراق في مرحلةِ ما بعد داعش”.وتابع الحكيم “جددنا قناعتنا بأنَّ أمنَ المنطقة مرتبطٌ بأمنِّ العراق بالدرجةِ الأساس مما يستوجبُ على الجميع دعم العراق”.واشار الى “مناقشة الاستحقاقَ الدستوري المقبل وملفَ تشكيل الحكومة وأكدنا على ضرورةَ أنْ تكونَ الحكومة حكومةً قويةً وفاعلة وقادرة على تقديمِ الخدمات وتحقيقِ تطلعات الشعب وإيجاد فرص العمل”.وختم الحكيم بالقول “أشرنا أيضا إلى أنَّ مسؤوليةَ الإصلاح مسؤوليةٌ تضامنيةٌ وأنَّ العراقَ لا يمكن أنْ يكونَ ضمن سياسة المحاور إنما هو جسرٌ لالتقاءِ المتخاصمين وتقريب وجهات النظر”.