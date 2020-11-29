الحكيم يبشر أبن بلده مسجدي بتعزيز النفوذ الإيراني في العراق

الحكيم يبشر أبن بلده مسجدي بتعزيز النفوذ الإيراني في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020)، عن مشروعه الانتخابي الجديد، خلال لقائه بالسفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي.وقال الحكيم في بيان ، إنه “بحثنا خلال استقبالنا السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران فضلا عن استعراض المشهد السياسي على المستوى الإقليمي والدولي “.واضاف الحكيم :”أكدنا خلال اللقاء على أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين وشددنا على استثمار المشتركات الكبيرة في المجالات كافة”.وتابع :”بينا رؤيتنا لطبيعة المرحلة القادمة وقلنا ان الانتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح ، و أشرنا الى أن التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الأزمة السياسية في العراق”.ولفت إلى أنه :”أكدنا أهميّة الأمن الانتخابي والذهاب الى ممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الاختيار للمرشح والناخب بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي “.واردف الحكيم :”عبرنا عن استنكارنا واسفنا لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الإيراني الدكتور فخري زادة حيث استهداف عالم كرس حياته لخدمة بلاده عبر استثمار الطاقة النظيفة في الحياة اليومية، كما عبرنا عن عميق مواساتنا الى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة و حكومة وشعبا وذوي الفقيد”.

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