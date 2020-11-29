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- شبكة اخبار العراق
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حزب طالباني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك إلى التركمان!
العراق ومصر يؤكدان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الإنتاج الحربي
صالح يؤكد على ضمان نزاهة الانتخابات القادمة
مفوضية الانتخابات:230 +77=307 دكان سياسي سيشارك في الانتخابات القادمة!!
الحكيم يبشر أبن بلده مسجدي بتعزيز النفوذ الإيراني في العراق
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العراق ومصر يؤكدان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الإنتاج الحربي
الإسلامية الكردستانية:حكومة مسرور لن تسلم إيرادات النفط إلى بغداد لأنه مباع لمدة 50 عاماً إلى تركيا
نائب كردي: توطين رواتب موظفي الإقليم سيدخل حيز التشريع البرلماني
نائب يطالب الكاظمي بتطبيق”الورقة البيضاء”وإرسال موازنة 2021 خلال أسبوع وخلاف ذلك تقديم الإستقالة
بالوثيقة..حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق رئيس هيأة التقاعد السابق وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم
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زيدان:أنا المسؤول عن خسارة ريال مدريد أمام ألافيس
الاتحاد العراقي لكرة اليد يصدر جدولاً للدوري العراقي الممتاز للموسم 2020- 2021
وزارة الشباب والرياضة تضع منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية
ترشيح 11 لاعبا لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020
منتخب السلة العراقي يشارك في تصفيات كأس آسيا في المنامة
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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