الحكيم يرفض تأجيل الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، الثلاثاء، ممثل الأمين العام المتحدة في العراق يان كوبيش، رفضه لكل محاولات التأجيل للانتخابات.وذكر بيان لمكتبه اليوم:ان الحكيم استقبل بمكتبه كوبيش وجدد خلال اللقاء “رفضه لكلِّ محاولاتِ تأجيل الانتخابات وشدد على إجرائها في موعدِها المحدد دستورياً لأنَّهُ يمثلُ ضمانةً للنظامِ الديمقراطيّ في البلادِ”.ودعا الحكيم بحسب البيان، إلى “ضرورةِ تهيئة كلِّ مستلزماتِ إنجاح الممارسةُ الديمقراطية والمشاركةُ الواسعة فيها”.وبحث الجانبان “مستجداتِ الأوضاع السياسية في العراقِ حيثُ تمتْ الإشادةُ بمسارِها العام والعمل على انعكاسِ ذلك إيجابياً على حياةِ المواطنين”.وعبر الحكيم “عن ترحيبِه باللقاءاتِ والمشاوراتِ التي تجري مع مختلفِ الأطرافِ في إقليمِ كردستان” داعيا إلى “تعزيزِها بانطلاقِ الحوار الشامل المستندُ إلى الدستورِ والقانونِ والمفضي إلى حلِّ جميعُ الإشكاليات العالقة”.وأشاد “بجهودِ الأُمم المتحدة في التحقيقِ وملاحقةِ الجرائم التي ارتكبها داعشُ الإرهابي بحقِ العراقيين”