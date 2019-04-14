الخارجية:العراق يشارك في الاجتماع الرباعي في عمّان

الخارجية:العراق يشارك في الاجتماع الرباعي في عمّان
آخر تحديث:

 عمان/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، بدء الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية العراق والأردن واليونان وقبرص في العاصمة الأردنية عمان.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان ، إن “الاجتماع الرباعي في عمان على مستوى وزراء الخارجية، بدأ اليوم، بمشاركة العراق”.وأضاف الصحاف، أن “أبرز موضوعات الاجتماع تطوير العلاقات الاقتصادية، وتحقيق التكامل في مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *