الخارجية:لم نتلقى طلبات لنقل أي سفارة خارج بغداد

الخارجية:لم نتلقى طلبات لنقل أي سفارة خارج بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت (3 تشرين الأول 2020)، أن العراق لم يتلقى طلبات لنقل أي سفارة خارج العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقاً بين الحكومة والوزارة بشأن القرار الأمريكي المبدئي.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن “العراق لم يتلق أي شي رسمي بشأن اغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية، أو نقلها خارج بغداد”.وأضاف، أن “الخارجية تلقت قرار واشنطن المبدئي بنقل السفارة إلى أربيل، مما دعا الحكومة العراقية ووزير الخارجية فؤاد حسين إلى التحرك للحوار مع واشنطن ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن القرار المبدئي”.وتابع الصحاف، أن “العراق التمس أن هناك تفهماً واضحاً من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، للتحديات التي تواجه الحكومة الحالية”.وبشأن نتائج التحقيق حول استهداف السفارات قال الصحاف، إنه “حتى هذه الساعة لم تعلن اللجنة التحقيقة عن النتائج الكاملة، بخصوص استهداف السفارات والبعثات، لكن الجهد الامني والاستخباري، والتنسيق الحكومي باشراف الكاظمي ووزير الخارجية مستمر”.

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