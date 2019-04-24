الخاقاني رئيسا لمجلس محافظة ذي قار

الخاقاني رئيسا لمجلس محافظة ذي قار
آخر تحديث:

الناصرية/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، بالإجماع على اختيار رحيم الخاقاني رئيساً له، خلفاً لحميد الغزي.وافاد مصدر ، إن “مجلس محافظة ذي قار صوت على اختيار رحيم الخاقاني رئيساً له خلفاً لحميد الغزي”.واضاف، أن “الاختيار تم بعد قبول استقالة الغزي، بعدما اختير كأمين عام للأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *