الخالدي: الحلبوسي “يماطل” في تحديد موعد لاستجواب الكاظمي

الخالدي: الحلبوسي “يماطل” في تحديد موعد لاستجواب الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الخميس ، رئاسة مجلس النواب بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والوزراء.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “هناك طلبات استجواب قدمت منذ بداية الدورة الحالية لم يتحقق منها شيئا سوى المماطلة والتسويف”.وأضاف أن “الحلبوسي يماطل في تحديد موعد استجواب الوزراء”، مشيرا إلى أن “هناك 40 ملف فساد تحدث بها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم تقم رئاسة البرلمان بواجبها تجاه تشكيل لجان للتحقيق بهذه الملفات”.ولفت الخالدي إلى أن “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد الاستجواب وهذا يزيد من استمرار المطالب الشعبية بمحاسبة الفاسدين”.وأعلن تحالف سائرون في وقت سابق على وجود مشاكل مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تتعلق بتعطيل عمل المجلس. 

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