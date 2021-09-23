الخدمات النيابية:لن تتحسن المنظومة الكهربائية في العراق ومفتاحها بيد إيران

الخدمات النيابية:لن تتحسن المنظومة الكهربائية في العراق ومفتاحها بيد إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الخدمات النيابية ,الخميس , ان ازمة الكهرباء المستعصية أمرمقصود من قبل إيران للهيمنة على الاقتصاد العراقي خاصة وان ملف الكهرباء ترتبط فيه كافة القطاعات الرئيسة في الزراعة والصناعة وغيرها , مبينة انه لاحل لازمة الكهرباء الا بسحب الملف من إيران وعدم رهن الملف بيدها .وقال عضو اللجنة النائب جاسم موحان في حديث صحفي, ان “ما عرضته لجنة المراقبة من معلومات خطيرة عن العقود الفاسدة وهدر الأموال للعقود الاحتكارية في مجال الكهرباء بحاجة الى إرادة سياسية لسحب الملف من يد إيران وعرضه للتنافس مع الشركات العالمية الرصينية ” .وأضاف ان ” الجانب الإيراني وخلال الأعوام السابقة  والى اليوم تمنع الحكومات من اجراء أي تعقدات مع شركات  عالمية رصينة لحسابات سياسية ” , مطالبا الحكومة المقبلة بـ”الوقوف بحزم لاعادة النظر بالربط الكهربائي مع إيران  لكون الكهرباء عصب الحياة ومحرك لكافة القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة وغيرها ” .

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