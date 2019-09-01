الخربيط:الحلبوسي زعيم السنّة بدعم تحالف البناء

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الاتصالات النيابية:وإذا دخلت 7 مليارات دولار سنوياً إلى جيب المرجعية “الرشيدة”..شنو يعني؟!!
إسلامي:اجتماع عراقي إيراني سوري على مستوى وزراء النقل في الشهر المقبل
الطاقة النيابية:لاتوجد موازنة تكميلية للعام الحالي
مجلس النجف:مطار المدينة لم يحال إلى الاستثمار لحد الأن
الكويت تدعو الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه إعمار العراق
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الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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