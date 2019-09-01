الخربيط:الحلبوسي زعيم السنّة بدعم تحالف البناء

الخربيط:الحلبوسي زعيم السنّة بدعم تحالف البناء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث بأسم الحلبوسي النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، الأحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو زعيم السنة اليوم بقوة تحالف البناء تحت زعامة هادي العامري، فيما انتقد رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي والقيادي بائتلاف الوطنية، معتبرا انه “لايحق لهما التباكي”.وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن “زعيم السنة اليوم هو محمد الحلبوسي  بقوة ودعم تحالف البناء بزعامة المجاهد هادي العامري الذي أثبت جدارة في رئاسته للبرلمان، وأضاف، أن “من المضحك المبكي أن يستشرس مسؤول الأمس بالدفاع عن مآسي الأمس، ويقول إن هذا لا يرضيني»، مشيراً إلى أنه «لم يعد جائزاً حل المشكلات والأزمات عبر العقل الطائفي والقومي والمناطقي، مع رفض تغليب المنطق الوطني».ولفت الخربيط إلى أنه “لم يعد بمقدور من كانت بيده السلطة بالأمس، وحصل ما حصل لمناطق السنة في عهدهم، أن يتباكوا اليوم على ما ضاع (في إشارة إلى النجيفي والجبوري والخنجر)، ويستكثروا العلاج بهدوء لبعض ما أورثوا لمن جاء بعدهم”.

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